September-Nächtigungen über dem Niveau von 2019

Ein Lichtblick in der nicht enden wollenden Pandemie: Im September gab es in Tirol mehr als 3,6 Millionen Nächtigungen, ein Plus von 7,6 Prozent im Vergleich zum „Vor-Corona-Jahr“ 2019. Insgesamt liegt der bisherige Sommer (Mai bis August) aber mit 11,7 Prozent im Minus.