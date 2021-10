Impfwochenenden in allen Bezirkshauptmannschaften

Auffrischung mit Anmeldung

Am Wochenende darauf, also am 30. und 31. Oktober, gibt es von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich eine Auffrischungsimpfung zu holen. Das ist vor allem für jene interessant, die im Frühling mit dem Impfstoff von AstraZeneca immunisiert worden sind. Für die Auffrischungsimpfung wird allerdings um eine Anmeldung unter imfpen.lsz-b.at gebeten.