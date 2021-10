Der „Winterschlaf“ für die Dressurreiter beginnt

Langsam aber sicher begeben sich die steirischen Dressur-Reiter in den Winterschlaf! „Noch nicht ganz, ein paar Kurse finden noch statt. Aber Turniere gibt es in der Steiermark heuer keine mehr“, erzählt Verbandspräsident Ludwig Hoffmann, der heuer sein 45-jähriges Jubiläum als steirischer Referent für Dressur feiert. Aufgrund seiner Verdienste um den Reitsport wird ihm am 24. November daher auch der Ehrenring des Landes Steiermark verliehen.