Mit Kernöl-Power soll es zu Olympia gehen!

„Gesund bleiben“

Was für Conny mittlerweile wirklich zählt: „Wichtig ist, gesund zu bleiben und gut in die Saison zu starten!“ Den Auftakt in Sölden sieht sie sich noch gemütlich auf der Couch an. Ehe es für sie selbst dann am Montag nach Tirol zum Training im Steilhang geht.