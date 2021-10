200 Tore waren Martin Mayerhofer nicht genug!

Das Tore schießen hat er nicht verlernt! Nach zweijähriger Pause steht Martin Mayerhofer als Spielertrainer bei Frantschach wieder am Fußballplatz. Und wie er zurück ist! In der 2. Klasse C ist er mit 15 - von Frantschachs 18 Toren - zweitbester Schütze. Zuletzt schoss er die Lavanttaler beim 7:4 gegen Gurk sogar mit einem Siebenerpack (!) zum ersten Saisonsieg.