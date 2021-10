Fragebögen noch bis Sonntag retournieren

„Es ist mir wichtig, die Menschen, die hier leben, zu Wort kommen zu lassen. Jeder, der möchte, hat die Chance, an unserer Stadt mitzuplanen und die Zukunft mitzugestalten. Dass so viele dieses Angebot bisher schon genutzt haben, ist ein großer Erfolg für unsere Bürgerbeteiligung“, so Steiner.