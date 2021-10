Bodenverbrauch bleibt heißes Pflaster im Land

Nun folgt auch die landesweite Fortsetzung: „Was wir in der Ostregion, zwischen Wienerwald und Donau-Auen und zwischen Marchfeld und Leithagebirge begonnen haben, wird jetzt auf das ganze Land umgelegt. Wir wollen NÖ aktiv gestalten und nicht einfach ein Teil von Wien werden“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Pernkopf. Ab sofort setzen sich also alle 573 Gemeinden in 20 laufenden Prozessen an einen Tisch und planen und ordnen ihre Siedlungs- und Gewerbeflächen neu. „Dabei handelt es sich um das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte unseres Landes“, unterstrich Pernkopf.