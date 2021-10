Bäume statt Beton: Neue Strategien gegen Bodenfraß

Täglich werden in Österreich zwischen 1,1 und 2,4 Hektar allein für das Straßennetz verbaut. Das entspricht etwa eineinhalb bis dreieinhalb Fußballfeldern.

Sind unsere Böden einmal versiegelt, gehen alle biologischen Funktionen verloren. Dieser Zerstörungsprozess ist fast nicht mehr umkehrbar. Denn die Neubildung von nur einem Zentimeter Humus dauert 100 bis zu 200 Jahre.

Ein Hektar unversiegelter Boden vermag 2000 Kubikmeter Wasser zu speichern. Die Asphaltierung in flutgefährdeten Gebieten erhöht die Gefahr von Überschwemmungen.

Greenpeace kritisiert, dass in den Bau von 13 neuen Autobahnen und Schnellstraßen (mit massivem Flächenverlust) in den kommenden Jahren 5,8 Milliarden Euro fließen sollen.

Jährlich gehen ohnehin 4200 Hektar an fruchtbaren Äckern und Wiesen verloren.

Das bedeutet umgerechnet den Verlust von 25 Millionen Kilogramm Brotgetreide. Dies ist der Bedarf von fast 300.000 Österreichern allein bei diesem wertvollen Lebensmittel.

Laut einer AGES-Studie kann bei den meisten für die Ernährung bedeutenden Feldfrüchten (Weizen, Roggen, Mais, Erdäpfel) schon ab 2030 keine Eigenversorgung mehr gewährleistet werden, da die Hauptanbaugebiete durch den Bodenfraß um bis zu 50 Prozent schrumpfen.