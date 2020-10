Wie unsere Zukunft mit Beton verbaut wird

„Bodenaustausch“ - zynisches Wort für Mord an der Natur

Und so hat jedes Bundesland mit seinem Betonkrebs zu kämpfen. Im Ennstal in Oberösterreich befinden sich entlang der Eisenstraße zwischen Steyr und Kleinreifling drei Schotterwerke. Ein viertes kam vor Kurzem in der Dipoldsau bei Weyer hinzu. Steyr-Land genehmigte den „Bodenaustausch“ durch einen Bauunternehmer. Bodenaustausch - was für ein zynisches Wort; das kann nur zukunftsvergessenen Bürokraten einfallen. Und geht es nach Tourismus- und Bergbahnbetrieben, soll das Skigebiet im Stodertal mit einer neuen Skischaukel erweitert werden. Sie soll die Höss und Vorderstoder verbinden. Dafür wird viel Wald gerodet. Auch das Einkaufszentrum Frunpark ist ein Beispiel für Bodenversiegelung am Stadtrand von Linz.