Ausgesetzte Bartagamen waren vor Kälte ganz steif

Wie können Menschen nur so gewissenlos sein? Diese Frage stellt sich das Tierheim Linz leider immer wieder. Eine Spaziergängerin hatte am Parkplatz des Pichlingersees eine Schachtel mit lebendigem Inhalt entdeckt. Lydia Just, Referentin des Tierheims, sagt: „Die drei Bartagamen waren bereits stark unterkühlt. Nachdem man sie zu uns ins Tierheim Linz gebracht hatte, konnten wir die drei Echsen wieder aufpäppeln.“