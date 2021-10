Bei Zeugenbefragung entwischten drei Flüchtlinge

Da war es nur noch einer... Von ursprünglich vier Afghanen, die Polizisten in Suben beim Versuch, illegal über die Grenze nach Deutschland zu kommen, gestellt hatten, blieb lediglich einer zurück. Von den anderen fehlt jede Spur. Die Flüchtlinge dürften sich in den Laderaum eines türkischen Sattelzugs geschlichen haben. Gut versteckt passierte das Quartett bei Spielberg die österreichische Staatsgrenze. Als der türkische Lenker in Suben ausstieg, um Zollformalitäten zu erledigen, wurden die Afghanen, die eigentlich nach Deutschland wollten, ein wenig unvorsichtig.