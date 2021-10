Rosa Jochmann Preis geht in die nächste Runde

Nominierungen noch möglich

Der Preis wird seit 2010 verliehen und wurde nach der Widerstandskämpferin Rosa Jochmann benannt. Dieses Jahr wird der Siegerin eine Skulptur der burgenländischen Künstlerin Ulrike Truger sowie ein 200-Euro-Thermengutschein verliehen. Noch bis 15. November können Nominierungen an das Referat Frauen, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung in Eisenstadt oder per Mail an post.a9-frauen@bgld.gv.at gesandt werden.