Sobotka: „Ladung zum Ausschuss war ein Tabubruch“

Kritik an den Medien

Was den Nationalratspräsidenten auch ärgert, ist, dass er aus der Zeitung erfahren musste, dass alle Vorwürfe gegen ihn sich aufgelöst haben. In den Medien habe man kaum etwas darüber gelesen, umso mehr jedoch über die Vorwürfe davor. „Die öffentliche Vorverurteilung hat also stattgefunden, die mediale Rehabilitation, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, hat sich indes in Grenzen gehalten.“