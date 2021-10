So stehen die Chancen der Spitzenteams

Die Pongauer verloren zum ersten Mal nach der fünften Runde die Tabellenführung, haben jetzt zwei Zähler Rückstand. Dennoch herrscht in St. Johann Zuversicht. „Wir können es aus eigener Kraft schaffen“, weiß Trainer Ernst Lottermoser. Seine Jungs müssen den Rest der Saison auswärts antreten, spielen noch in Anif, Grödig und in Wals.