Titel-Festspiele für Salzburger Stars

Am Sonntag fanden am Innsbrucker Bergisel die Österreichischen Meisterschaften 2021 im Skispringen und der Nordischen Kombination von der Großschanze statt. Genau wie am Samstag bei den Normalschanzen-Bewerben war in Tirol erneut Kaiserwetter mit strahlendem Sonnenschein und perfekten Bedingungen angesagt.