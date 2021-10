Callcenter-Ausbau: AMS schafft selbst Jobs

27 zusätzliche Arbeitsplätze sind durch eine Initiative des Arbeitsmarktservice in Tulln entstanden: 50 Callcenter-Experten sorgen in Zukunft für rasche Betreuung von Klienten. Der Ausbau des Angebotes war dringend notwendig: An starken Tagen klingelte zuletzt das AMS-Telefon bis zu 50.000-mal.