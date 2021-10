Kindergärtner gesucht: 85 offene Stellen in OÖ

„Werden Zuwachs erleben“

An der PH OÖ ist Rektor Walter Vogel sicher, dass „wir in den nächsten Studienjahren einen Zuwachs an Studierenden in diesem Bereich erleben werden“. Und für ihn ist die Akademisierung der Elementarpädagogik auch ein „großes Anliegen“. Die Nachfrage nach Absolventen wäre groß. 63 Stellen in Kindergärten, 22 in Krabbelstuben und 60 in Horten in Oberösterreich sind derzeit unbesetzt.