Ilse Aichinger: Möglichkeiten im Rückwärtsgehen

Am 1. November 1921 wurde Ilse Aichinger mit ihrer Zwillingsschwester Helga in Wien geboren. Während sie selbst ab dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich als „Mischling 1. Grades“ zwar „zwangsverpflichtet“, aber vor Deportation geschützt war, wurden ihre jüdischen Verwandten 1942 ermordet. So musste die damals junge Frau unter anderem auch mit ansehen, wie ihre Großmutter von den Nazi-Schergen am Schwedenplatz in einem Lastwagen abtransportiert wurde.