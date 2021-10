Linzer wollte mit Wasser Drogentest verfälschen

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 2 Uhr früh bemerkten Polizisten beim 19-jährigen Lenker aus Linz deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Dieser gestand sofort einen länger zurückliegenden Konsum von Marihuana ein und übergab den Beamten freiwillig ein Säckchen mit Kunsturin. Beim anschließenden Drogenschnelltest in der Polizeiinspektion Nietzschestraße füllte er anstelle seines Harns kaltes Leitungswasser in den Messbecher und versuchte so die Probe zu verfälschen.