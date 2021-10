Richtige Schuhe für die Kleinsten

Weiche Patscherln oder stabile Sneakers?

Zum Start von Kindergarten und Schule steht den Eltern eine wichtige Entscheidung bevor, was die Hausschuhe ihrer Jüngsten betrifft - nicht nur in modischer, sondern vor allem in orthopädischer Hinsicht. Laut Experten brauchen unter 3-Jährige keine festen Schuhe für den Kindergarten. „Formgebende Schuhe, zum Beispiel Sneakers für Kids, würden den Füßen eher schaden als guttun. Denn das Fußgewölbe und die Knochen verändern sich bis zum sechsten Lebensjahr. Durch die weiche Knorpelstruktur ist der Kinderfuß durch falsches Schuhwerk gefährdet. Daher benötigen sie in diesem Alter nur einen weichen Schuh, der eine Art Schutzhülle bietet“, erklärt Dr. Ulrike Mühlhofer, Leiterin der Orthopädie und Traumatologie Simmering in Wien und selbst Mutter zweier Töchter.