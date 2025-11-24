Covid-19 flutet wieder die Krankenhäuser

Im Zweifelsfall so schnell wie möglich testen

Im Verdachtsfall zahlt es sich laut dem Experten aber speziell für die angeführten Risikopersonen – betagte Menschen und Personen mit einer erhöhten Gefährdung aus anderen medizinischen Gründen – aus, beim Arzt einen Test auf eine SARS-CoV-2-Infektion durchführen zu lassen. Nur bei bestätigter Infektion gibt es die Möglichkeit für eine medikamentöse Behandlung mit Nirmatrelvir/Ritonavir. Zwar kann diese Therapie zur Eindämmung der Virusvermehrung bis zu fünf Tage nach Symptombeginn gestartet werden, doch ist das eigentlich zu spät. Zeitlinger: „Mit der Behandlung sollte möglichst schnell begonnen werden. Bei verdächtigen Symptomen sollte man daher keinesfalls zuwarten.“