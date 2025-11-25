Wie kann ich Schmerzen am ganzen Körper lindern?

Schmerzen und Müdigkeit sind oft so stark, dass Betroffene kaum noch arbeitsfähig sind. Die Lebensqualität ist massiv beeinträchtigt. Auch die Anfälligkeit für Infekte steigt. Die Beschwerden beginnen meist schleichend und werden immer stärker. Fibromyalgie ist weder eine Einbildung noch ein rein psychisches Leiden. Die Ursache liegt nach heutigem Wissensstand in einer Störung der Schmerzverarbeitung, wobei genetische Faktoren die Auslöser sein dürften. Stress, Wetterumschwünge und Infekte können die Beschwerden verstärken.