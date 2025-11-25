Vorteilswelt
Wie kann ich Schmerzen am ganzen Körper lindern?

Gesund
25.11.2025 06:00
Die Schmerzen können sich bei einer Erkältung verstärken.
Die Schmerzen können sich bei einer Erkältung verstärken.(Bild: DENYS KURBATOV)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Peter S. (56): „Ich verkühle mich schnell und bekomme dann einen Fibromyalgie-Schub (schon seit jungen Jahren). Kann ich hier gezielt etwas dagegen tun?“

Dr. Thomas Schwingenschlögl, Rheumatologe aus Wr. Neudorf (NÖ). Diese rheumatische Erkrankung ist durch großflächige Muskelschmerzen am ganzen Körper mit zusätzlichen typischen Druckschmerzpunkten (=Tender-Points) charakterisiert. Die Beschwerden können von Tag zu Tag bezüglich Lokalisation und Intensität variieren. Dazu kommen starke Müdigkeit und Erschöpfung schon auf geringe körperliche und geistige Belastungen, Schlafprobleme, Angstgefühle, Depressionen, aber auch andere vegetative Störungen wie Reizdarm, Reizblase und Schweißausbrüche.  

Schmerzen und Müdigkeit sind oft so stark, dass Betroffene kaum noch arbeitsfähig sind. Die Lebensqualität ist massiv beeinträchtigt. Auch die Anfälligkeit für Infekte steigt. Die Beschwerden beginnen meist schleichend und werden immer stärker. Fibromyalgie ist weder eine Einbildung noch ein rein psychisches Leiden. Die Ursache liegt nach heutigem Wissensstand in einer Störung der Schmerzverarbeitung, wobei genetische Faktoren die Auslöser sein dürften. Stress, Wetterumschwünge und Infekte können die Beschwerden verstärken.

Das Tückische an Fibromyalgie ist, dass selbst bei sehr ausgeprägten Beschwerden alle Untersuchungen wie Labor, Röntgen oder Ultraschall völlig unauffällig sind. Eine gründliche klinische Untersuchung deckt die Erkrankung auf. Neue Klassifikationskriterien erleichtern die Diagnose.

Für die Behandlung steht eine Vielzahl von durchaus erfolgreichen Therapien zur Verfügung. Jeder Patient benötigt dabei sein individuelles Therapiekonzept. Auf die richtige Kombination unterschiedlicher Behandlungen wie diverse Medikamente (neuropathische Schmerzmittel, Muskelentspannungsmittel, Analgetika, Antirheumatika, Psychopharmaka), physikalische Therapien, Bewegungsprogramme, Kur, unterstützende alternativ-medizinische Heilmethoden und psychologische Maßnahmen kommt es an.

