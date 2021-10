Hacker-Angriff aufs Auto: Der Fluch der Vernetzung

Vom großen Raub bis zum Mautbetrug

Bei potenziellen Opfern und Werkzeugen können Kriminelle also aus dem Vollen schöpfen. Und bei der Ausgestaltung der kriminellen Machenschaften setzt nur die Kreativität Grenzen. Das Spektrum reicht vom bewussten Umlenken eines Autos in eine dunkle Gasse bis zur Stilllegung der Verkehrssysteme ganzer Innenstädte. Im erstgenannten Fall könnten Brieftasche und Uhr zur Beute werden, im zweiten macht ein aus der Stadtkasse erpresstes Lösegeld den Hack attraktiv. Ähnlich könnte man an Geld kommen, wenn man Zugriff auf die Server der Hersteller bekommt und Kundendaten entwendet. Aber auch kleinere Betrügereien sind möglich: Wer es schafft, die wahre elektronische Identität seines Fahrzeugs zu verschleiern, kann etwa die automatisierten Bezahlsysteme von Tankstellen, Ladesäulen oder Parkhäusern austricksen.