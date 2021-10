Christkindlmärkte heuer zwischen Absage und Hoffen

Adventmarkt am Wasser

Neusiedl am See verlegt die Hütten und Stände heuer erstmals an die Seepromenade. Zusätzlich wird ein weihnachtlicher Pfad im Seebad eingerichtet. Start ist am 10. Dezember. 3 G ist Pflicht. In Bad Sauerbrunn wird es ab 27. November im Kurpark losgehen. Bis 19. Dezember kann man hier jedes Wochenende Advent im Christbaumdorf genießen - Musik, Kinderprogramm und Winterwanderung inklusive.