Frau Holle schickt uns ihre ersten weißen Grüße

„Das war jetzt definitiv noch kein Wintereinbruch“, weiß ZAMG-Meteorologe Christian Resch. In der Nacht auf Mittwoch schaute erstmals Frau Holle auch in den etwas tieferen Regionen vorbei. „Doch unter 1000 Metern ist nirgendwo etwas liegen geblieben. Mittwochmittag lag die Null-Grad-Grenze schon wieder bei über 1500 Metern. Die Berge sind aber überall angezuckert“, so der Wetterexperte. Zu Mittag war aber zum Beispiel am Hochficht und Sternstein schon wieder fast alles aper. In der Früh schaute das noch anders aus.