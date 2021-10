Jäger hielten „Wilderer“ fest, bis Polizei eintraf

Ein Wilderer trieb in Donnerskirchen (Burgenland) sein Unwesen. Als zwei Jagdaufseher mitten in der Nacht im Wald eine unbekannte Gestalt mit Stirnlampe erblickten, stellten sie den Mann mit ihren Gewehren und ließen ihn bis zum Eintreffen der Polizei mit erhobenen Händen niederknien. Der Prozess gegen die Waidmänner in Eisenstadt endete mit einem Freispruch.