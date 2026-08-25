Unpünktlicher Zug raubt Pendlerin Zeit und Nerven

Beschwert hat sie sich bereits, mehr als eine Standardantwort sei bislang aber nicht gekommen. Sie bezahle ihr Klimaticket und erwarte dafür eine Leistung, auf die sie sich verlassen könne. „Warum müssen zahlende Fahrgäste ständig Verständnis für Verspätungen aufbringen, während von ihnen gleichzeitig erwartet wird, pünktlich zu sein?“

Nach acht unpünktlichen Fahrten sei ihre Geduld aufgebraucht. „Fast acht Monate sind keine kurzfristige Störung mehr. Das ist ein dauerhaftes Problem.“