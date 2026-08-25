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Unpünktlicher Zug raubt Pendlerin Zeit und Nerven

Burgenland
25.08.2026 09:00
Auf dem Weg von Eisenstadt nach Wien braucht die Pendlerin starke Nerven: Bis zu 30 Minuten ...
Auf dem Weg von Eisenstadt nach Wien braucht die Pendlerin starke Nerven: Bis zu 30 Minuten Verspätung bringen Job und Kinderbetreuung durcheinander.(Bild: P. Huber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Seit Jänner dauert die Bahnfahrt von Eisenstadt in die Bundeshauptstadt fünf Minuten länger. Zusätzlich sorgen regelmäßige Verspätungen von bis zu 30 Minuten für gehörigen Unmut.

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Eine Viertelstunde zu spät, vielleicht sogar eine halbe Stunde – das sorgt bei Fahrgästen für Ärger. Für eine vierfache Mutter aus dem Raum Eisenstadt kann eine solche Verspätung den gesamten Tagesplan durcheinanderbringen.

ÖBB-Verbindung mit Pünktlichkeit von 92 Prozent
Ihr Weg führt sie derzeit einmal im Monat in die Bundeshauptstadt. Kurz nach 7.30 Uhr stehen Pendlern dafür ab Eisenstadt zwei Zugverbindungen zur Verfügung: Um 7.30 Uhr startet eine ÖBB-Verbindung über Neusiedl am See und Bruck an der Leitha, die heuer laut Bahn zu 92 Prozent pünktlich ist. Eine Minute später fährt der REX65 der Raaberbahn ab. Diesen Zug nimmt die Burgenländerin – bislang mit einer ernüchternden Bilanz: acht Fahrten, acht Verspätungen. Um 8.41 Uhr sollte sie am Wiener Hauptbahnhof ankommen. Doch darauf war bei ihren bisherigen Fahrten kein Verlass. „Bei meinen acht Fahrten war jedes Mal eine Verspätung dabei“, erklärt sie.

20 bis 30 Minuten Verspätung keine Seltenheit
Häufig seien es 20 oder sogar 30 Minuten gewesen. Besonders ärgert sie, dass die Fahrt seit der Fahrplanumstellung im Jänner ohnehin länger dauert. Zuvor war die Ankunft in Wien für 8.36 Uhr vorgesehen, nun ist es 8.41 Uhr. Laut der Burgenländerin muss ihr Zug unterwegs warten, damit eine andere Garnitur überholen kann. „Wenn der Fahrplan schon entsprechend angepasst wird, frage ich mich umso mehr, warum die Fahrzeit trotzdem ständig überschritten wird.“

Zitat Icon

Warum müssen zahlende Fahrgäste ständig Verständnis für Verspätungen aufbringen, während von ihnen gleichzeitig erwartet wird, pünktlich zu sein?

Eine verärgerte Pendlerin aus dem Burgenland


Für die Pendlerin haben die Verzögerungen ganz konkrete Folgen. Morgens muss sie pünktlich in der Firma sein, nachmittags ihre vier Kinder rechtzeitig aus der Betreuung abholen. „Wenn ich mich auf die angegebenen Fahrzeiten nicht verlassen kann, wird das irgendwann auch zu einem beruflichen Problem.“ Für sie sind die ständigen Verzögerungen längst mehr als ein persönliches Ärgernis. „Es geht um Arbeitsplätze, Kinderbetreuung und die gesamte Organisation des Familienalltags.“

Beschwert hat sie sich bereits, mehr als eine Standardantwort sei bislang aber nicht gekommen. Sie bezahle ihr Klimaticket und erwarte dafür eine Leistung, auf die sie sich verlassen könne. „Warum müssen zahlende Fahrgäste ständig Verständnis für Verspätungen aufbringen, während von ihnen gleichzeitig erwartet wird, pünktlich zu sein?“

Nach acht unpünktlichen Fahrten sei ihre Geduld aufgebraucht. „Fast acht Monate sind keine kurzfristige Störung mehr. Das ist ein dauerhaftes Problem.“

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