Niklas Lundström: Angler, Golfer, Nothelfer

„Krone“: Willkommen zum zweimonatigen Nothelfer-Einsatz in Graz, Niklas Lundström. Erzähl ein bisschen was über dich selbst...

Niklas Lundström: Ich bin 28, Schwede, Goalie, lebe im Schärengarten vor Stockholm mit meiner Matthilda und meinem Labrador. In meiner Freizeit gehe ich gerne Golfen und Fischen.