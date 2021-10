Golf-Legends: Am Murhof tanzte man im Regen Tango

So ging der Sieg wieder nach Südamerika - im „Gaucho-Duell“ holte sich am Ende Mauricio Molina (-17) seinen Premierensieg bei den Legenden und sicherte sich auch den Siegerscheck in Höhe von 37.500 Euro. Schon bei der Premiere 2019 jubelte ja in der Steiermark sein argentinischer Landsmann José Coceres, diesmal Zweiter (-13).