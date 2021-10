Biobäuerin setzt auf „Geschenke der Natur“

Was die Natur zu bieten hat

Genau das aber ist ihre Philosophie – nämlich das auf den Tisch zu bringen, was ihr die Natur rund um den Hof, aber auch noch weiter oben im Nordwald zu bieten hat. Spontan nennt die 51-jährige Dorfwirtin, die aus Leib und Seele gerne kocht, den Karpfen. „Diese Fische bekomme ich aus einem Naturteich bei Weitra geliefert“, erzählt die Niederösterreicherin. An ihrer (klimafreundlichen) Seite stehen die trotz ihrer 86 Jahre noch sehr, sehr rüstige Mama Ernestine und Lebensgefährte Kurt (63).