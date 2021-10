Erinnerungen an den Tiroler Volksbischof Stecher

Keine Scheu vor Kritik an der Amtskirche

Einfach hat es Reinhold Stecher der Amtskirche nie gemacht. Er war ein kritischer Geist – und sprach Missstände offen an. „Mangelnde Barmherzigkeit“ warf er einmal in einem Brief an den Vatikan den Würdenträgern in Rom vor. Auch die Sexualmoral der katholischen Kirche brachte ihn in Rage. „Manchmal tun sie so, als stünde Gott wie ein Polizist vor jeder Schlafzimmertür“, klingen den Freunden Stechers Worte noch im Ohr. „Er hat immer gesagt: Gott ist ja kein Buchhalter, der abrechnet. Über solche verbogenen Bilder konnte er sich aufregen.“