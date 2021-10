Licht und Schatten im Wiener Gesundheitswesen

Rettungsdienst am Limit

Die Zahlen beeindrucken: In der Zentrale der Wiener Berufsrettung gingen im Vorjahr rund 400.000 Notrufe ein, alle drei Minuten fährt ein Fahrzeug zu einem Einsatz. Dazu kommen noch jene des Samariterbundes, des Roten Kreuzes & Co. Die Wartezeit gibt gelegentlich Anlass zu Kritik, aber: Wenn es um Leben oder Tod geht - wenn also ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt - rast die Rettung durchschnittlich in 6:38 Minuten zum Einsatzort. Im Vergleich zu anderen Großstädten ein recht guter Wert. Personalvertreter bekritteln allerdings immer wieder einen Personalmangel bei der Berufsrettung.