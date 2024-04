Leistbares Wohnen: Wien soll EU als Vorbild dienen

Um Städte und Regionen stärker in das Thema einzubinden initiierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag einen europäischen Dialog im Rathaus. Mit dabei: Evelyn Regner, Vizepräsidentin des EU-Parlaments und Oliver Röpke, Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit war per Video live aus Brüssel zugeschalten. Gemeinsam wurde ein offenen Brief an das Europäische Parlament, die Kommission und den Rat formuliert. Tenor: mehr Tempo.