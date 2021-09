Rettung am Limit, aber Promi-Behandlung für Hacker

Von Personalmangel und Rettungsmisere bekam zumindest der für all das politisch zuständige Gesundheitsstadtrat der SPÖ, Peter Hacker, nichts zu spüren. Montagabend stürzte der 58-Jährige auf den Stufen der Terrasse seiner Wohnung unglücklich auf den Rücken. Am nächsten Morgen waren die Schmerzen offenbar so groß, dass er die Rettung alarmierte - und eine Versorgungskette in Gang setzte, die bei solchen Unfällen nur wenigen Wienern zuteilwird.