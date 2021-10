Türkis gibt Kogler einen Korb bei Budgetbeschluss

Blümel erinnerte Grüne an „staatspolitische Verantwortung“

Die ÖVP will da nicht mitspielen. Das Kanzleramt reagierte erst gar nicht, allerdings rückte ein Sprecher von Finanzminister Blümel aus und verwies darauf, dass der Budgetfahrplan „seit Monaten fixiert“ sei. Demnach wären Beschluss im Ministerrat und Budgetrede im Nationalrat am Mittwoch, der Beschluss im Plenum für 18. November geplant. „Ob dieser Fahrplan so hält, hängt von den Grünen ab und ob sie in der Sondersitzung am Dienstag staatspolitische Verantwortung übernehmen“, spielten die Türkisen den Ball zurück. „Es wäre schade, wenn wichtige Projekte wie das 1-2-3-Ticket (nunmehr ,Klimaticket‘, Anm.) oder die Steuerreform jetzt nicht budgetiert wären“, erinnerte Blümels Sprecher die Grünen an ihre eigenen Prestigeprojekte.