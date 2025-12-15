Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Früher als geplant

ÖSV-Herr kehrt auf seine Schicksalsstrecke zurück

Vorarlberg
15.12.2025 09:25
Claudio Andreatta (r.) wird sich früher als geplant auf die Jagd nach Nici Lussnig (M.) und ...
Claudio Andreatta (r.) wird sich früher als geplant auf die Jagd nach Nici Lussnig (M.) und Olympiasieger Ryan Regenz (l.) machen.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)

Eigentlich hätte es ein „Weihnachtsgeschenk“ werden sollen – das Comeback von Claudio Andreatta. Eine Rückkehr in den Skicross-Weltcup, knapp vor Heiligabend bei den Rennen in Innichen. Doch nun ist der Vorarlberger, der sich vor einem Jahr schwer am Knie verletzte, schon in Arosa wieder dabei. Weil bei einem anderen ÖSV-Ass der Verletzungsteufel zuschlug.

0 Kommentare

„Es tut mir wirklich sehr leid für den Johnny, da er richtig gut draufgewesen ist“, kommentierte Claudio Andreatta das bittere Saisonende des Oberösterreichers Johannes Rohrweck, der sich beim Weltcupauftakt in Val Thorens (Fra) einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zugezogen hatte und nach einer Operation in Graz für den Rest der Olympiasaison ausfällt. „Damit komme ich jetzt halt ein Rennen früher als geplant zu meinem Weltcupcomeback.“

Lesen Sie auch:
Claudio Andreatta steht seit zwei Wochen wieder auf seinen Skiern.
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Herr hofft auf Comeback auf Lieblingsstrecke
19.10.2025
Beinblessur befürchtet
ÖSV-Ski-Crosser schwer verletzt abtransportiert!
11.12.2025
Brutale Serie
Nächster Kreuzbandriss erschüttert das ÖSV-Team
18.12.2024

Rückkehr mit gemischten Gefühlen
Und das beginnt schon heute in Arosa (Sz), wo am Abend die Seedingruns stattfinden und am Dienstag in einem 64er-Finalraster um die Punkte gefahren wird. Für Andreatta ein spezieller Ort, schließlich riss er sich dort vor fast exakt einem Jahr nach einem spektakulären Abflug im rechten Knie das Kreuz- und Innenband. „Damit, dass ich dort mein Comeback gebe, wo der Sturz passiert ist, habe ich mich noch gar nicht befasst“, gesteht der Augment-Pilot. „Ich denke aber, dass es einigermaßen gemischte Gefühle sein werden.“

Beim Weltcupstart in Val Thorens war Claudio Andreatta als Vorläufer mit von der Partie.
Beim Weltcupstart in Val Thorens war Claudio Andreatta als Vorläufer mit von der Partie.(Bild: GEPA)

Der Speed passt schon wieder
Dass Andreatta wieder konkurrenzfähig ist, weiß er spätestens seit dem Auftakt in Val Thorens. Dort war der 25-jährige Klostertaler als Vorläufer dabei und hätte laut inoffizieller Zeitnehmung am ersten Tag die Qualifikation fürs 32er-Feld geschafft. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
-5° / 4°
Symbol wolkig
Dornbirn
0° / 4°
Symbol wolkig
Feldkirch
-3° / 4°
Symbol wolkig

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.342 mal gelesen
Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
151.018 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
118.875 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Vorarlberg
Alarmanlage löste aus
Italienische Einbrecherband in Dornbirn geschnappt
Früher als geplant
ÖSV-Herr kehrt auf seine Schicksalsstrecke zurück
Weiter im Januar
Alessandro Hämmerle lässt Cervinia hinter sich
Umsteigen lohnt sich
Drittgünstigstes Klimaticket im Ländle zu haben
NHL – Eishockey
Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf