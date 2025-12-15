ÖSV-Herr kehrt auf seine Schicksalsstrecke zurück

Rückkehr mit gemischten Gefühlen

Und das beginnt schon heute in Arosa (Sz), wo am Abend die Seedingruns stattfinden und am Dienstag in einem 64er-Finalraster um die Punkte gefahren wird. Für Andreatta ein spezieller Ort, schließlich riss er sich dort vor fast exakt einem Jahr nach einem spektakulären Abflug im rechten Knie das Kreuz- und Innenband. „Damit, dass ich dort mein Comeback gebe, wo der Sturz passiert ist, habe ich mich noch gar nicht befasst“, gesteht der Augment-Pilot. „Ich denke aber, dass es einigermaßen gemischte Gefühle sein werden.“