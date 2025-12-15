Vorteilswelt
König knallhart!

Ex-Prinz Andrew landet in „Schuhschachtel“-Haus

Royals
15.12.2025 09:13
Andrew Mountbatten-Windsor: Vom 30-Zimmer-Luxus in die „Schuhschachtel“
Andrew Mountbatten-Windsor: Vom 30-Zimmer-Luxus in die „Schuhschachtel“(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das Luxus-Anwesen Royal Lodge muss geräumt werden:  Auf Befehl von König Charles III. soll der in Ungnade gefallene Ex-Prinz Andrew Windsor-Mountbatten das Anwesen nun endgültig verlassen und in eine abgelegene, kleine Unterkunft auf dem Sandringham Estate übersiedeln.

Berichten britischer Medien zufolge bereitet sich der ehemalige Duke of York darauf vor, die luxuriöse Royal Lodge mit ihren 30 Zimmern gegen eine deutlich kleinere, temporäre Unterkunft auf dem privaten Anwesen seines Bruders, König Charles III., in Norfolk einzutauschen. Es soll sich dabei um ein heruntergekommenes Farmhaus handeln, das derzeit auf Veranlassung des Königs renoviert wird.

Die neue Bleibe wird von Insidern drastisch als „Schuhschachtel-großes“ Ausweichquartier bezeichnet, das sich auf einem abgelegenen Teil des königlichen Landsitzes Sandringham befindet, bis Charles ihn ins Ausland verlegen kann. 

König Charles will Andrew vorerst in Sandringham ins Exil schicken und danach in Bahrain ...
König Charles will Andrew vorerst in Sandringham ins Exil schicken und danach in Bahrain unterbringen.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Geheime Pläne: Abschiebung nach Bahrain?
Der Aufenthalt in Norfolk soll den Gerüchten zufolge nur ein Zwischenschritt sein. Andrew Mountbatten-Windsor soll anscheinend bereits nach kurzer Zeit weiterziehen – möglicherweise in den Nahen Osten, nach Bahrain. Brisant: Laut Informationen des Magazins „OK!“ traf sich König Charles III. bereits am 11. November heimlich mit König Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain, um das zu besprechen.

Beobachter sehen in dem Gespräch einen möglichen Versuch des Monarchen, eine dauerhafte Lösung für die zunehmend belastende Situation seines Bruders herbeizuführen. Prinz William und Prinzessin Kate haben ihren geliebten Feriensitz in Norfolk, und die Königsfamilie begeht traditionell ihr Weihnachtsfest in Sandringham – zwei gewichtige Gründe, weshalb Andrew dort nicht dauerhaft präsent sein sollte.

Die Verbannung erfolgt, nachdem Charles III. dem Bruder im Zuge der anhaltenden Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal den Prinzentitel entzogen und formell den Pachtvertrag für die Royal Lodge gekündigt hatte.

Chaos und hohe Kosten
Der Umzug wird durch Andrews angebliche Sammelleidenschaft zusätzlich erschwert, denn das Herrenhaus ist im Laufe der Jahre mit unzähligen, ungeordneten Gegenständen überfüllt worden. Berichten zufolge fahren bereits seit einiger Zeit bei Nacht und Nebel Lastwagen mit seinen Besitztümern zu einem Lager in Windsor. Angeblich wird das Anwesen dabei mühsam Zimmer für Zimmer geräumt.

Andrew Mountbatten-Windsor soll zudem auf eine vertraglich zustehende Abfindung von über 500.000 Pfund verzichten müssen, da die Royal Lodge in einem stark baufälligen Zustand sein soll. Die Verlegung nach Sandringham markiert damit Andrews endgültigen Verlust royaler Privilegien und Unabhängigkeit.

