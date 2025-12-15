Ex-Prinz Andrew landet in „Schuhschachtel“-Haus

Berichten britischer Medien zufolge bereitet sich der ehemalige Duke of York darauf vor, die luxuriöse Royal Lodge mit ihren 30 Zimmern gegen eine deutlich kleinere, temporäre Unterkunft auf dem privaten Anwesen seines Bruders, König Charles III., in Norfolk einzutauschen. Es soll sich dabei um ein heruntergekommenes Farmhaus handeln, das derzeit auf Veranlassung des Königs renoviert wird.