Real lockert „Schlinge um den Hals“ von Alonso

Xabi Alonso darf vorerst durchatmen! Real Madrid hat seine Negativserie gestoppt und mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Deportivo Alavés zumindest kurzfristig Ruhe in die zuletzt hitzig geführte Trainer-Diskussion gebracht.
Nach den Niederlagen gegen Celta Vigo und Manchester City stand der spanische Rekordmeister unter Druck und auch die Kritik an Alonso wurde lauter. In den spanischen Medien war zuletzt bereits von einer „Schlinge um den Hals“ des Trainers die Rede. Der Pflichtsieg im Baskenland lockert diese nun zumindest ein wenig.
Kylian Mbappe brachte die Gäste mit einer sehenswerten Einzelleistung in Führung (24.), das 2:1 für Real besorgte Rodrygo nach optimaler Vorarbeit von Vinicius Junior (76.). Der Ausgleich für Alaves durch den kurz zuvor eingewechselten Carlos Vicente wurde zuerst wegen Abseits aberkannt, dann aber nach VAR-Intervention gegeben (68.).
Entsprechend groß war die Erleichterung bei Real nach dem Spiel. „Die Mannschaft hat ihren Stolz gezeigt und den Kampf angenommen“, sagte Federico Valverde. Auch Alonso zeigte sich zufrieden: „In einem schwierigen Stadion haben wir bis zum Schluss dagegengehalten.“
Für Gesprächsstoff sorgte zudem eine Szene mit Vinícius Junior, dem ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. Der Brasilianer, zuletzt mehrfach durch Wutreaktionen aufgefallen, suchte nach der Aktion demonstrativ die Nähe zu seinem Trainer und umarmte Alonso. „Wir sitzen alle im selben Boot. Zusammenhalt ist entscheidend“, spielte dieser die Geste herunter.
Spekulationen vertagt
Trotz des Sieges bleibt Real in der Liga hinter den Erwartungen. Als Tabellenzweiter liegen die Madrilenen vier Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona, das am Samstag Osasuna 2:0 besiegte. Namen wie Zinédine Zidane, Raúl oder Jürgen Klopp waren zuletzt bereits als mögliche Alonso-Nachfolger gehandelt worden. Vorerst sind diese Spekulationen aber vertagt.
Weiter geht es für Real am Mittwoch im Copa-del-Rey-Halbfinale gegen Drittligist CF Talavera, ehe am Samstag das Ligaduell mit dem FC Sevilla wartet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.