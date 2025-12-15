Egger will Erwartungshaltung niedrig halten

„Die zwei Abfahrten waren Bombe, das war mannschaftlich sehr gut“, bilanzierte Assinger das ÖSV-Abschneiden. „Das nehmen wir positiv nach Val d‘Isere mit. Im Super-G heißt es, das Herz in die Hand zu nehmen, an dem müssen wir arbeiten. Wenn du das nicht tust, bist du nirgendwo.“ Der Super-G in St. Moritz sei immer ein Kriterium, die Kurssetzung sei interessant gewesen, da habe man die „brutale Entschlossenheit gebraucht, das haben wir heute großteils nicht gehabt“. Sicher, in Amerika sei es mit dem Training schwierig gewesen, aber man habe in der Woche davor noch sehr gut trainiert, sah Assinger diesbezüglich nicht die Ursache.