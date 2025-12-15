Sonne in den Bergen: Grau im Flachland bleibt

Der Montag startet mit hartnäckigem Nebel im Flachland, in den Bergen hingegen scheint die Sonne! Entlang des Alpenhauptkamms sorgt der Südföhn für warme Luft, während in den Niederungen die Tageshöchstwerte zwischen 0 und 12 Grad schwanken.

Im Norden, Osten und Südosten starten am Dienstag die Niederungen mit Nebel, Hochnebel und etwas Nieselregen. Im Laufe des Tages lockert es aber regional auf. In den Bergen und höher gelegenen Regionen wird es mit Südföhn wieder deutlich wärmer – bis 15 Grad sind möglich.