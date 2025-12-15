Sonne in den Bergen: Grau im Flachland bleibt

Die neue Woche startet in Österreich geteilt: Während die Bergregionen mit Sonne und milden Temperaturen aufwarten, bleibt das Flachland oft grau in grau. Nebel und Hochnebel setzen sich besonders in Beckenlagen, im Norden, Osten und Südosten fest – trüb und kühl heißt es hier die ganze Woche über.
Der Montag startet mit hartnäckigem Nebel im Flachland, in den Bergen hingegen scheint die Sonne! Entlang des Alpenhauptkamms sorgt der Südföhn für warme Luft, während in den Niederungen die Tageshöchstwerte zwischen 0 und 12 Grad schwanken.
Im Norden, Osten und Südosten starten am Dienstag die Niederungen mit Nebel, Hochnebel und etwas Nieselregen. Im Laufe des Tages lockert es aber regional auf. In den Bergen und höher gelegenen Regionen wird es mit Südföhn wieder deutlich wärmer – bis 15 Grad sind möglich.
Am Mittwoch ziehen überwiegend Wolken durchs Land, besonders südlich des Alpenhauptkamms und im Südosten kann es örtlich etwas Regen geben. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 und 2000 Metern. Die Sonne zeigt sich am ehesten nördlich der Gebirgszüge. Tageshöchstwerte: 4 bis 11 Grad.
Hartnäckiger Nebel bleibt sowohl am Donnerstag als auch Richtung Wochenende in vielen Beckenlagen, während außerhalb der Nebelzonen die Sonne scheint. Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 11 Grad, in den Nebelregionen bleibt es deutlich kühler.
