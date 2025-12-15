Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wetter teilt das Land

Sonne in den Bergen: Grau im Flachland bleibt

Österreich
15.12.2025 09:05
Wer Sonne tanken möchte, muss diese Woche hoch hinauf (Symbolbild).
Wer Sonne tanken möchte, muss diese Woche hoch hinauf (Symbolbild).(Bild: Andreas Tröster)

Die neue Woche startet in Österreich geteilt: Während die Bergregionen mit Sonne und milden Temperaturen aufwarten, bleibt das Flachland oft grau in grau. Nebel und Hochnebel setzen sich besonders in Beckenlagen, im Norden, Osten und Südosten fest – trüb und kühl heißt es hier die ganze Woche über.

0 Kommentare

Der Montag startet mit hartnäckigem Nebel im Flachland, in den Bergen hingegen scheint die Sonne! Entlang des Alpenhauptkamms sorgt der Südföhn für warme Luft, während in den Niederungen die Tageshöchstwerte zwischen 0 und 12 Grad schwanken.

Im Norden, Osten und Südosten starten am Dienstag die Niederungen mit Nebel, Hochnebel und etwas Nieselregen. Im Laufe des Tages lockert es aber regional auf. In den Bergen und höher gelegenen Regionen wird es mit Südföhn wieder deutlich wärmer – bis 15 Grad sind möglich.

Am Mittwoch ziehen überwiegend Wolken durchs Land, besonders südlich des Alpenhauptkamms und im Südosten kann es örtlich etwas Regen geben. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 und 2000 Metern. Die Sonne zeigt sich am ehesten nördlich der Gebirgszüge. Tageshöchstwerte: 4 bis 11 Grad.

Österreich
Symbol Nebel
3° / 3°
3 km/h
00:31 h
< 5 %
Symbol Nieseln
-1° / 0°
11 km/h
00:00 h
< 5 %
Symbol bedeckt
0° / 4°
13 km/h
01:31 h
< 5 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
6 km/h
01:32 h
40 %
Symbol wolkig
1° / 5°
5 km/h
04:01 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 5°
3 km/h
00:00 h
10 %
Symbol Nieseln
4° / 6°
12 km/h
00:00 h
< 5 %
Symbol Nebel
4° / 5°
18 km/h
00:00 h
10 %
Symbol Nieseln
5° / 7°
13 km/h
00:00 h
30 %
Symbol stark bewölkt
4° / 6°
10 km/h
02:00 h
50 %
Wien
Symbol Nebel
2° / 2°
15 km/h
00:18 h
< 5 %
Symbol Nebel
-0° / -0°
11 km/h
00:01 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
12 km/h
00:42 h
< 5 %
Symbol bedeckt
0° / 6°
10 km/h
01:10 h
45 %
Symbol heiter
0° / 6°
6 km/h
07:54 h
< 5 %
Symbol bedeckt
2° / 3°
7 km/h
00:00 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
14 km/h
02:15 h
35 %
Symbol stark bewölkt
3° / 6°
16 km/h
01:50 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 7°
18 km/h
01:27 h
45 %
Symbol bedeckt
5° / 6°
12 km/h
01:15 h
50 %
St. Pölten
Symbol Nebel
2° / 2°
1 km/h
00:26 h
< 5 %
Symbol Nebel
-1° / -0°
13 km/h
00:01 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
16 km/h
01:27 h
< 5 %
Symbol bedeckt
2° / 5°
7 km/h
00:48 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
6 km/h
04:12 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 4°
5 km/h
00:00 h
15 %
Symbol Nebel
2° / 5°
13 km/h
00:17 h
< 5 %
Symbol Nebel
4° / 5°
17 km/h
00:01 h
10 %
Symbol Nebel
4° / 7°
11 km/h
00:00 h
35 %
Symbol bedeckt
4° / 6°
10 km/h
01:40 h
50 %
Eisenstadt
Symbol Nebel
2° / 2°
4 km/h
00:12 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 1°
7 km/h
02:03 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
6 km/h
02:38 h
20 %
Symbol bedeckt
-0° / 4°
3 km/h
00:41 h
45 %
Symbol heiter
-1° / 5°
3 km/h
07:24 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-0° / 2°
4 km/h
00:57 h
10 %
Symbol bedeckt
-0° / 3°
4 km/h
01:24 h
25 %
Symbol stark bewölkt
1° / 8°
11 km/h
02:42 h
25 %
Symbol wolkig
2° / 8°
18 km/h
03:29 h
45 %
Symbol wolkig
4° / 8°
14 km/h
04:55 h
50 %
Linz
Symbol Nebel
-2° / 0°
4 km/h
01:27 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
3 km/h
02:29 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
3 km/h
01:53 h
30 %
Symbol bedeckt
-0° / 6°
3 km/h
00:35 h
55 %
Symbol heiter
0° / 8°
3 km/h
06:01 h
10 %
Symbol wolkig
-1° / 7°
3 km/h
05:22 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
3 km/h
03:20 h
10 %
Symbol Nebel
1° / 3°
3 km/h
00:00 h
25 %
Symbol Nebel
2° / 4°
3 km/h
00:00 h
60 %
Symbol Regen
3° / 5°
3 km/h
00:01 h
> 95 %
Graz
Symbol bedeckt
-1° / 0°
2 km/h
00:45 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 2°
4 km/h
05:35 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
4 km/h
02:43 h
45 %
Symbol bedeckt
0° / 4°
3 km/h
00:11 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
4 km/h
02:27 h
15 %
Symbol wolkig
-0° / 5°
4 km/h
04:12 h
20 %
Symbol bedeckt
-0° / 4°
4 km/h
01:21 h
10 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
4 km/h
00:10 h
30 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
4 km/h
00:11 h
60 %
Symbol leichter Regen
1° / 3°
3 km/h
00:00 h
> 95 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
7 km/h
01:55 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 2°
6 km/h
04:47 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
6 km/h
04:21 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 7°
6 km/h
01:07 h
50 %
Symbol heiter
1° / 8°
6 km/h
07:11 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 7°
7 km/h
07:23 h
20 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
6 km/h
03:47 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
5 km/h
02:04 h
50 %
Symbol heiter
1° / 9°
8 km/h
06:21 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
6 km/h
02:59 h
50 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
-4° / 5°
7 km/h
08:12 h
< 5 %
Symbol heiter
-5° / 6°
18 km/h
06:28 h
10 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
23 km/h
03:29 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 7°
6 km/h
01:32 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 8°
14 km/h
05:28 h
10 %
Symbol heiter
-0° / 8°
13 km/h
06:54 h
40 %
Symbol bedeckt
-1° / 9°
11 km/h
00:37 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 9°
17 km/h
01:12 h
50 %
Symbol heiter
2° / 10°
15 km/h
07:34 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 7°
6 km/h
01:59 h
55 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
0° / 2°
4 km/h
02:22 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
7 km/h
03:57 h
15 %
Symbol wolkig
2° / 7°
6 km/h
04:14 h
50 %
Symbol stark bewölkt
3° / 8°
5 km/h
03:23 h
50 %
Symbol heiter
2° / 8°
7 km/h
07:03 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 6°
7 km/h
02:08 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 6°
6 km/h
01:35 h
55 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
6 km/h
02:22 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
6 km/h
03:24 h
50 %
Symbol bedeckt
0° / 1°
5 km/h
00:01 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Hartnäckiger Nebel bleibt sowohl am Donnerstag als auch Richtung Wochenende in vielen Beckenlagen, während außerhalb der Nebelzonen die Sonne scheint. Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 11 Grad, in den Nebelregionen bleibt es deutlich kühler.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.098 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
116.630 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
108.014 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Österreich
Wetter teilt das Land
Sonne in den Bergen: Grau im Flachland bleibt
Krone Plus Logo
Verschiedene Regeln
Skitouren auf der Piste: Zwischen Boom und Risiko
In der Dunkelheit
Verletzte Studenten per Trage aus Bergnot gerettet
Kuriose Bissstatistik
Hungrige Füchse geben Wölfen unantastbare Alibis
Frust in Kleingärten
Abrissbescheid zerstört Weihnachtsfest der Pächter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf