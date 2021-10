Regierungskrise: ÖVP und Grüne auf Tauchstation

Trotz der massiven Vorwürfe der Untreue und Bestechlichkeit in Zusammenhang mit mutmaßlich geschönten Meinungsumfragen und bestellter Berichterstattung in der Zeitung „Österreich“ klammert sich Kurz an sein Amt. Er weist die Anschuldigungen zurück und stellte erst Freitagabend erneut klar, dass er nicht zurücktreten will.