Senioren wollen Freibetrag von 2000 Euro pro Monat

Kritik an Lose-lose-Lage

Eben deshalb erinnert Ingrid Korosec, Chefin des Seniorenbundes, die Regierung noch einmal an ihr Neujahrsversprechen – und drückt aufs Tempo. „Jeder Monat, den die Politik länger zögert, geht zu Lasten der Pensionisten und der Wirtschaft“, zeigt sie auf. Aktuell habe man eine „lose-lose“- statt einer ja so wichtigen Win-win-Situation. Die Senioren-Chefin signalisiert daher Offenheit für ein alternatives Modell zur eigentlich angestrebten, sogenannten Flat Tax, also einer 25-Prozent-Fixsteuer. Stattdessen schwebt der ÖVP-Politikerin ein Steuerfrei-Betrag in der Höhe von 2000 Euro brutto pro Monat vor. Dieser könne laut Korosec gesetzlich schnell umgesetzt werden, weil er klar berechenbar sei.