Unsere Klein- und Mittelbetriebe tief in der Krise

Energiepreise bremsen

Mehr als ein Drittel der Unternehmer berichtete von Rückgängen bei den Aufträgen, nur rund 13 Prozent konnten ein Plus verzeichnen. Zudem registrierte laut Studie gut ein Drittel der Betriebe Umsatzeinbußen, während lediglich 16 Prozent ihre Umsätze steigern konnten. Faktoren wie hohe Energiepreise würden die Unternehmen bremsen, heißt es. Auch für das kommende Jahr bleiben die Umsatzerwartungen negativ: Lediglich 12,2 Prozent der Befragten erwarten ein Umsatzplus (Vorjahr: 14,6 Prozent), 28 Prozent rechnen mit Rückgängen (Vorjahr: 36,4 Prozent).