„Wir dürfen nicht alles über den Haufen werfen“

Pfeifer stärkt Feller den Rücken

Die beste Chance auf einen Podestplatz in Val d‘Isere hatte am Samstag Stefan Brennsteiner vergeben, der seine Halbzeitführung als Riesentorlauf-Fünfter nicht verwerten konnte. „Wir haben nicht das auf den Punkt gebracht, was wir drauf haben“, sagte Cheftrainer Marko Pfeifer über das Wochenende im französischen Skiort. Von der „Problemdisziplin“ Slalom wollte er nicht sprechen. „Natürlich sind die Ergebnisse bisher nicht so da, aber die Athleten haben es drauf.“ In der Vorsaison gelangen erst in Schladming, dem neunten Versuch, die ersten Podestplätze.