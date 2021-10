„Grüne und SPÖ verkaufen Land für Pakt mit Kickl“

„Die Grünen legen seit Tagen nicht auf den Tisch, was sie außer “Kurz muss weg„ eigentlich wollen. Sie verursachen damit bewusst Chaostage und gefährden die politische Stabilität des Landes“, so Köstinger. „Wenn die Grünen die Koalition mit der ÖVP nicht fortsetzen wollen, dann sollen sie den Menschen reinen Wein einschenken und auch sagen, dass sie damit liebäugeln, die Freiheitlichen und Herbert Kickl in eine Regierung zu holen.“