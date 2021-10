Ex-Soldat ohne Beine bezwingt Achttausender

„Ich habe noch nie jemanden mit einer so schweren Behinderung gesehen, der einen solchen Berg bestiegen hat“, erklärte Jay Ram Upreti, der für die nepalesischen Behörde arbeitet, die Zertifikate für erfolgreiche Besteigungen ausstellt. Nabijew teilte auf Instagram mit, er sei der erste Mensch, der einen Achttausender nur mit den Armen bezwungen habe: „Ich habe eine neue Seite in der Geschichte des modernen Bergsteigens aufgeschlagen“, so der Abenteurer stolz.