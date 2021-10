Kärnten-Ticket: Tarifreform kommt erst im Jänner

Preis noch offen

Aktuell werden allerdings nicht nur finale Preisverhandlungen geführt. „Wir müssen weiter in die Taktung investieren, denn das günstigste Ticket nutzt nichts, wenn nur zweimal am Tag ein Bus fährt. Wir haben den Aufholprozess im ländlichen Bereich in dieser Regierungsperiode gestartet, das Zugangebot bereits um 56 Prozent ausgebaut“, bestätigt Schuschnig, der garantiert, „dass die Bustaktung bis 2023 um ein Viertel gesteigert werden soll, damit das Ticket tatsächlich überall im Alltag genutzt werden kann“.