Grüne legen sich fest: „Untadelige Person“ gesucht

In der durch die Ermittlungen gegen die ÖVP ausgelösten Regierungskrise hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag seinen Gesprächsreigen mit der Opposition gestartet. Als Erste war am Vormittag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner an der Reihe. Vor Beginn legten sich die Grünen vehementer als bisher gegen den unter Beschuss geratenen ÖVP-Chef Sebastian Kurz als Kanzler fest. Ihr Verhalten beim Misstrauensantrag der Opposition am Dienstag ließen die Grünen dennoch offen.