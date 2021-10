ÖVP warnt: „Tribunal“ und Konzentrationsregierung

Spätabends hatten die ÖVP-Granden aus den Ländern Kurz am Donnerstag ihre Solidarität versichert. Die meisten von ihnen waren kurzfristig nach Wien gekommen. Es werde keine ÖVP-Regierungsbeteiligung ohne den aktuellen Parteichef geben, hieß es im Anschluss an das Treffen. „Wir brauchen Stabilität in diesem Land“, so Klubchef August Wöginger, man stehe zu 100 Prozent hinter dem Regierungsübereinkommen.