Wiener Koch mit veganer Kost auf der Überholspur

Bio, regional, saisonal und obendrauf noch ohne tierische Zusatzstoffe - der vegane Koch Daniel Reiter, der eine eigene Kochschule in der Bundeshauptstadt betreibt, ist weiterhin auf der geschmacklichen Überholspur.Zumal immer mehr Menschen fleischlos und ohne jegliche tierische Produkte essen wollen. „Aktuell beschäftige ich mich kulinarisch natürlich der Jahreszeit angepasst am liebsten mit Äpfeln, Kürbissen und Weintrauben“, sagte der gefragte Küchenbrater am Samstag im Gespräch mit der „Krone“.